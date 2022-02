Augsburger Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht drängt es wieder in den Ring

Plus Die Weltmeisterin Tina Rupprecht aus Augsburg freut sich über Auszeichnung zur „Boxerin des Jahres“. Die Planungen für 2022 sind bereits im Gange. Wie sie dafür ihren Körper stählt.

Dass sie erneut zur Besten ihres Fachs gekürt worden ist, erfuhr Tina Rupprecht erst aus den Medien. Ein Kollege hatte ihr den Link weitergeleitet. Im Internet konnte Rupprecht dann lesen, dass die BOXEN1-Redaktion sie zur „Boxerin des Jahres 2021“ gewählt hatte. Es ist bereits ihre zweite Auszeichnung nach 2019. Für die Augsburgerin eine „schöne Überraschung“: „Es ist natürlich eine Ehre. Von allen deutschen Boxerinnen als die Beste geehrt zu werden, das macht einen schon stolz.“