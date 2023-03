Trainer fordert: Beim WM-Boxkampf in den USA muss "Tiny Tina" wie ein Pitbull zubeißen

Plus In drei Tagen kämpft Tina Rupprecht in Fresno um den Weltmeistertitel im Minimumgewicht. Wie sich die Augsburgerin in den USA vorbereitet.

Aufgeregt vor ihrem großen Kampf ist Boxerin Tina Rupprecht immer noch nicht. Nur drei Tage sind es noch bis zum Showdown. Vor sechs Tagen ist die Augsburgerin mit ihrem Team vom Boxclub Haan in den USA gelandet. Bisher laufe alles nach Plan, erzählt sie gut gelaunt, nur das Warten falle schwer.

Der Jetlag scheint schon verflogen, die Gewöhnung an die durchaus angenehmen klimatischen Bedingungen in der kalifornischen Stadt Fresno geht voran. "Wir trainieren jeden Tag und warten, dass es endlich losgeht. Am Donnerstag ist die Pressekonferenz, am Freitag geht es auf die Waage und dann werden noch die Haare gemacht", beschreibt Rupprecht den Ablauf bis zum großen Duell.

Tina Rupprecht boxt um die zwei wichtigsten Verbandsgürtel WBC und WBA

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Liveübertragung ab 4 Uhr MEZ-Zeit auf br24sport.de) steht der größte Boxkampf in Rupprechts Profi-Karriere an, dann wird die Augsburgerin als amtierende WBC-Weltmeisterin im Minimumgewicht gegen die WBA-Weltmeisterin Seniesa Estrada aus den USA in den Ring steigen. Ein aufsehenerregender Vereinigungskampf der zwei wichtigsten Verbandsgürtel, bei dem endgültig geklärt werden soll, welche der beiden Boxerinnen letztendlich wirklich die Beste ihres Fachs ist.

Der Ruf, eine ebenso kaltschnäuzige wie unbezwingbare Kämpferin zu sein, eilt der 30-jährigen Estrada voraus. Sie hat die knallharte mexikanische Boxschule durchlaufen und ist in all ihren bisherigen 23 Profikämpfen ungeschlagen. Bei ihrem schnellsten von neun Knockouts brauchte sie gerade mal sieben Sekunden, um die Gegnerin auf die Bretter zu schicken. Um sich gegen Estrada durchzusetzen, muss "Tiny Tina", die 1,52 Meter große Realschullehrerin aus Augsburg, an ihre Grenzen gehen. Auch Rupprecht ist in all ihren bisherigen zwölf Kämpfen ungeschlagen, in der Gewichtsklasse bis 47,5 Kilo ist sie in Europa das Maß aller Dinge.

Trainer Alexander Haan hat eine diffizile Taktik für Tina Rupprecht ausgetüftelt

Doch ein Kampf gegen eine Gegnerin vom Format der Seniesa Estrada will gut vorbereitet sein. So haben Trainer Alexander Haan und sein Team eine diffizile Taktik ausgetüftelt, wie Rupprecht der Kalifornierin Herr werden könnte. "Estrada ist sehr dominant und zu 120 Prozent davon überzeugt, dass sie mit jedem Schlag eine Gegnerin k. o. schlagen kann. Wir haben gezielt darauf hintrainiert, wie man mit diesen Schlägen umgeht", sagt Haan.

Das Team Rupprecht geht davon aus, dass Estrada nicht mit dem Widerstand rechnen wird, den die Augsburgerin zu leisten bereit ist. "Wir haben den ganzen Prozess der Gegnerin in kleine Elemente aufgeteilt und uns überlegt, was alles kommen kann. Und Tina für jede Aktion zwei, drei Antworten mitgegeben", beschreibt Alexander Haan zwar detailliert den Plan, bringt dann aber auch so trocken wie drastisch auf den Punkt, was er am Samstag von seiner Boxerin erwartet: "Sie muss wie ein Pitbull sein, das Fleisch nicht mehr loslassen, bis es zu Ende ist."