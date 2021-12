Vereine in Augsburg setzen 2G-Plus nicht um - nun drohen Hallenschließungen

Für alle Sportstätten und Turnhallen in Bayern gilt derzeit die 2G-Plus-Regelung. Wer sich dort aufhält, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test haben. Doch die Kontrolle durch die Sportvereine lässt in den städtischen Anlagen in Augsburg bisweilen zu wünschen übrig.

Foto: Ssd Fdt, dpa