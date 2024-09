Der TSV Schwaben kann noch gewinnen

Die Fußballer des TSV Schwaben können noch gewinnen. Nach drei Niederlagen in Serie setzte sich der Augsburger Regionalliga-Neuling beim FC Eintracht Bamberg souverän mit 2:0 durch und sprang in der Tabelle auf den sechsten Platz nach oben. Am kommenden Samstag (14 Uhr/Rosenaustadion) haben die Violetten Tabellenführer FC Schweinfurt 05 zu Gast. „Da hoffen wir nun natürlich auf eine schöne Kulisse“, sagt Schwaben-Manager Max Wuschek.

Nach den unglücklichen Auftritten in den vergangenen Wochen zeigte sich der Neuling in Oberfranken von seiner Sonnenseite. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Was wir uns vorgenommen haben, konnten wir gut umsetzen“, bilanzierte Schwaben-Spielertrainer Matthias Ostrzolek nach der Partie im Fuchspark-Stadion. Die Augsburger hatten die Domreiter, wie die Bamberger im Volksmund genannt werden, über 90 Minuten voll im Griff. Dies bestätigte auch Jan Gernlein, Coach der Oberfranken. „Es war eine verdiente Niederlage. Wir hatten keine Kontrolle über das Spiel“, bestätigte er im Anschluss an die Begegnung. Die gut aufgelegten Schwabenritter hatten das Geschehen von Beginn an voll im Griff. Nach starkem Zusammenspiel mit Achitpol Keereerom brachte Marco Greisel die Gäste mit 1:0 in Führung (14. Minute). Der spielstarke Keereerom erhöhte nach herrlichem Doppelpass mit Timothee Diowo gar auf 2:0 (37.).

Auch nach der Pause hatten die Schwaben das Geschehen bis auf wenige Ausnahmen fest im Griff. Allerdings, Matthias Ostrzolek fand doch noch Kritikpunkte: „Ich hätte mit gewünscht, , dass wir in der zweiten Halbzeit die Partie noch ruhiger gespielt hätten. Das war stellenweise zu viel Pingpong. Wir müssen noch abgeklärter agieren.“ Dazu besteht nun am kommenden Samstag gegen den FC Schweinfurt 05 Gelegenheit.

TSV Schwaben: Reil – Heiß (90.+5 BIschofberger), Krug, Ostrzolek, Herzig, – Greisel, – Luburic (67. Achatz) Kurz (82. Öztürk), Ramser, – Keereerom (82. Yücsel), Diowo (89. Fackler-Stamm) – Tore: 0:1 Greisel (14.), 0:2 Keereerom (37.), – Schiedsrichter: Krauß (Fladungen) – Zuschauer 548.