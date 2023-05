FC Augsburg

vor 33 Min.

Ein FCA-Team darf schon den Klassenerhalt bejubeln

Plus U 23 des FC Augsburg hat mit einem 1:0-Sieg gegen den VfB Eichstätt den Klassenerhalt festgemacht. Warum Trainer und Team trotzdem zittern mussten.

Als der Unparteiische am Samstag um 15.50 Uhr die Fußball-Regionalligapartie zwischen dem FC Augsburg II und dem VfB Eichstätt abpfiff, brachen im Augsburger Rosenaustadion alle Dämme. Bei den Hausherren herrschte riesen Jubel. Denn mit einem glücklichen 1:0-Sieg gegen die Mannschaft aus der Domstadt sicherten sich die Gastgeber bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in der Bayerischen Königsklasse.

FCA II-Trainer Tobias Strobl ist überglücklich mit dem Ergebnis

Gegen die über fast die gesamte Spieldauer besseren Oberbayern konnten die Augsburger fast nur reagieren und mussten ihre gesamte Kampfkraft in die Waagschale werfen, um sich am Ende als Sieger feiern lassen zu dürfen. So sah es auch ein trotzdem überglücklicher FCA-Trainer Tobias Strobl. "Wir haben wohl noch nie ein Spiel glücklicher gewonnen", gab der frischgebackener Fußball-Lehrer zu Protokoll.

