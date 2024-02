FC Augsburg

15:43 Uhr

FCA II-Trainer Strobl setzt auf Mentalität in seinem Kader

Jason Prodanovic und der FC Augsburg II wollen in der Regionalliga Bayern bald wieder jubeln. Am Samstag geht es nach der Winterpause als erstes zum Titelanwärter, DJK Vilzing.

Plus Die Zeit des Testens ist für den FCA II nun vorbei. Am Samstag geht es in der Regionalliga Bayern wieder los. Allerdings fehlen zwei Spieler mit Kreuzbandrissen.

Von Herbert Schmoll

Einige Tage vor dem Start in die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern beim Titelanwärter DJK Vilzing macht Tobias Strobl (36), der Trainer der U23 des FC Augsburg, einen sehr zufriedenen Eindruck. "Ich freue mich auf das Spiel", sagt Strobl vor der Partie am Samstag (14 Uhr) in der Nähe von Cham. "Die Mentalität stimmt, in der sechswöchigen Vorbereitung verlief vieles nach Wunsch", so der Fußballlehrer.

Trainiert wurde meist auf dem Kunstrasen-Geläuf an der Paul-Renz-Akademie, dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Bundesligisten. Dazu kamen fünf Testbegegnungen. Dabei gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Auch die Generalprobe ist gelungen. Eine Woche vor dem Punktspielstart besiegte die zweite Garnitur des FC Augsburg den Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth II mit 3:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .