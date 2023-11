FC Augsburg

"FCA-Internat fördert Professionalisierung des Nachwuchses"

Plus Bei Nachwuchscheftrainer Claus Schromm laufen die Fäden vom Scouting bis zum Spielbetrieb im FCA-Leistungszentrum zusammen. Er verweist auf einige FCA-Spieler, die es in die Nationalmannschaften geschafft haben.

Von Herbert Schmoll

Die Cafeteria im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Augsburg an der Donauwörther Straße ist um die Mittagszeit gut besucht, vor allen Dingen Jugendspieler stärken sich nach dem Schulunterricht am Vormittag beim Mittagessen oder ruhen sich aus und bereiten sich auf das Training am Nachmittag vor. Seit etwas mehr als einem Jahr ist das NLZ nun an der Paul-Renz-Akademie in Betrieb und gilt als ein Leuchtturmprojekt des Bundesligisten.

Auch für Claus Schromm, seit Sommer 2021 Nachwuchscheftrainer des Bundesligisten. "Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Internat vor allem Bereiche wie Schule, Sportpsychologie, Ernährung, Technik, Athletik und Taktik noch professioneller angehen können und müssen. Das im NLZ untergebrachte Internat gibt uns neue Möglichkeiten, die Qualität der Jungs weiter zu verbessern. Das ist harte Arbeit, die mal weniger Spaß machen kann, aber auf dem Weg zum Profi-Fußball dazugehört". 20 junge Talente von der U15 bis zur U19 haben hier ihr fußballerisches Zuhause, ältere Nachwuchskicker aus der U23 etwa wohnen in der Ahornerstraße, nahe der Paul-Renz-Akademie.

