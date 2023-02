Der FCA II leistet sich einen Fehlstart

Die U23 des FC Ausburg unterliegt im ersten Punktspiel nach der Winterpause in der Regionalliga dem FV Illertissen mit 1:2.

So hatte man sich bei der U23 des FC Augsburg den Start in die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern nicht vorgestellt. Im schwäbischen Derby unterlagen die Gastgeber gegen den FV Illertissen mit 1:2 und rückten mit dieser Niederlage der Abstiegszone wieder etwas näher.

Vor 215 Zuschauern in der Rosenau war die Niederlage gegen die vom ehemaligen FCA-Spieler Holger Bachthaler trainierten Westschwaben letzten Endes verdient, denn Illertissen machte nicht nur spielerisch den reiferen Eindruck, sondern verbuchte auch die besseren Tormöglichkeiten. FCA-Trainer Tobias Strobl zeigte sich allerdings mit dem Auftritt der Seinen in der ersten halben Stunde zufrieden. „Dann haben wir nachgelassen und dem Gegner das 1:0 mehr oder weniger geschenkt. Strobl weiter: „Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für Illertissen.“

FCA-Torhüter Daniel Klein hält sein Team im Spiel

Zunächst ging keines der beiden Teams ein Risiko ein, Illertissen verbuchte allerdings durch Maurice Strobel und Yannick Glessing die besseren Möglichkeiten, doch als sich der FCA vor der Pause wieder mit großem Risiko aus dem eigenen Strafraum heraus kombinieren wollte, erkämpfte sich Glessing den Ball und verwandelte zur 1:0 Führung für den Gast. Erneut Glessing war es, der nach 50 Minuten auf 2:0 für Illertissen erhöhte. Die Gäste waren die bessere Mannschaft, FCA-Keeper Daniel Klein hielt sein Team allerdings im Spiel. Erst als Tobias Strobl neues Personal brachte wurde der FCA besser.

Vor allen Dingen Jordi Wegmann und Franjo Ivanovic belebten das Geschehen. Als Ivanovic in der 82. Minute das 1:2 markierte waren die Gastgeber plötzlich im Spiel und hätten sogar noch den Ausgleich schaffen können, doch Ivanovic brachte die Kugel in der Schlussphase nicht im Illertissener Kasten unter.

FC Augsburg II Klein - Akoto, Gruber, Taseski (66. Subaric) - Wessig, Zehnter - Rathgeber (59. Cevis), Deger, Hofgärtner (59. Wegmann) - Mbila (59. Ivanovic), Sarenren Bazee (59. Müller) – Tore Glessing (40.), 0:2 Glessing (50.), 1:2 Ivanovic (82.) – Schiedsrichter Wittmann (Wendelskirchen) - Zuschauer 215