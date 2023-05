Diese Entscheidungen fallen im Amateurfußball noch

Am Wochenende haben die Amateurkicker ihre letzten Spieltage absolviert. Meister und Absteiger stehen teils fest. Auf etliche Klubs wartet aber die Relegation.

Etliche Amateurfußballer haben sich am Wochenende in die Sommerpause verabschiedet. Aber noch nicht alle. Während mancherorts die Feierlichkeiten andauern oder beendet sind, ist andernorts noch höchste Konzentration gefragt. In der Relegation werden die letzten Auf- und Absteiger ermittelt. Ein Überblick über jene Vereine aus dem Spielkreis Augsburg, die in die Verlängerung der Saison gehen.

Kreisliga In der Kreisliga Augsburg kürte sich am letzten Spieltag die SpVgg Langerringen zum Meister. Während die SpVgg 2:0 bei der TG Viktoria Augsburg siegte, rettete sich der Tabellenzweite TSV Zusmarshausen mit einem 1:1 gegen den Tabellendritten FC Königsbrunn in die Aufstiegsrelegation. Als Absteiger stehen die U32 des TSV Schwabmünchen und der TSV Göggingen fest, die SpVgg Westheim kann dies in der Relegation verhindern. Die Kreisliga Ost verlässt der SC Griesbeckerzell als Meister, noch folgen kann der BC Rinnenthal. DJK Langenmosen , SV Echsheim-Reicherstein und SC Mühlried spielen künftig in der Kreisklasse , der TSV Inchenhofen kann dies noch verhindern.

Kreisklasse Mit einem Erfolg gegen Meister TSV Merching festigte der SV Hammerschmiede den zweiten Platz in der Kreisklasse Augsburg Mitte. Der DJK Lechhausen genügte der Erfolg gegen Türkspor Augsburg II nicht mehr, um auf den zweiten Platz vorzurücken. Absteiger sind der TSV Kriegshaber und der TSV Haunstetten . In der Kreisklasse Augsburg Süd sicherte sich der FC Kleinaitingen die Meisterschaft. Der TSV Haunstetten II fing am letzten Spieltag noch den VfL Kaufering II ab und spielt nun in der Relegation um den Kreisliga-Aufstieg. Absteiger sind der TSV Fischach und die SpVgg Langenneufnach .

A-Klasse Als Meister aufsteigen werden der Kissinger SC II (AK Mitte), der SV Bergheim (AK West) und der FSV Großaitingen (AK Süd), als Absteiger stehen Türk SV Bobingen , SSV Margertshausen II (beide Süd), SpVgg Bärenkeller II (West), DAKV Adtheu Augsburg (Mitte) fest. Noch auf den Aufstieg hoffen dürfen die Tabellenzweiten SV Mering II (Mitte), TSV Dinkelscherben II (West) und TSV Bobingen U23 (Süd).

Relegation Teils müssen die Mannschaften einen kleinen Marathon hinlegen, ehe ihre Ligenzugehörigkeit feststeht. Kreisligist Zusmarshausen (Dienstag, 18.30 Uhr, in Balzhausen gegen den TSV Ottobeuren ) muss sich in drei K.-o.-Begegnungen durchsetzen, um sicher in der Bezirksliga zu sein. Um den Aufstieg in die Kreisligen streiten sich sieben Vereine. In der ersten von drei möglichen Runden spielen der SV Hammerschmiede (Mittwoch, 18.30 Uhr, in Gebenhofen gegen die DJK Stotzard ) und der TSV Haunstetten II (Donnerstag, 18.30 Uhr, in Dinkelscherben gegen TSV Welden ). Wie viele Siege letztlich für den Aufstieg nötig sind, ergibt sich aus den Auf- und Absteigern der Spielklassen darüber. Auch um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen sieben Vereine. SV Bertholdsheim , SV Waidhofen , SV Mering II, TSV Bobingen II und dem SV Erlingen genügt je ein Sieg, während der TSV Dinkelscherben II und der SV Obergriesbach sich für diese „Endspiele“ in einem vorangestellten Duell qualifizieren müssen. In den A-Klassen entfällt die Abstiegsrelegation.

