TSV Schwaben Augsburg lässt sich zu einfach auskontern

Tobias Strobl, der Trainer des FC Augsburg II, strahlte über das ganze Gesicht und hatte auch allen Grund dazu. Denn nach zwei Niederlagen in Serie hatte seine Mannschaft in der Regionalliga Bayern am Freitagabend ein 7:1-Schützenfest gegen die SpVgg Ansbach gefeiert. Enttäuschte Mienen gab es hingegen beim Ligakonkurrenten TSV Schwaben Augsburg. Der musste gegen die SpVgg Hankonfen-Hailing eine empfindliche 2:4-Niederlage einstecken.

Herbert Schmoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis