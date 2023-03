Fußball

18:15 Uhr

So wird Augsburger Mädchen Mut gemacht, Fußball zu spielen

"Mädchen an den Ball": Das Sportprojekt wird von der Stadt Augsburg mit 16.000 Euro gefördert.

Plus Das Sportangebot "Mädchen an den Ball" beim TSV Pfersee stößt auf großen Zulauf von jungen Spielerinnen. Für Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ist es ein "Herzensprojekt".

Von Andrea Bogenreuther

Darina ist da, weil ihr das Kicken mit dem Onkel so gut gefallen hat, Helena will zeigen, dass Fußball nicht nur ein Sport für Jungs ist, Sophia, weil ihre Schwester schon im Punktspielbetrieb beim TSV Schwaben spielt, und Seynep, weil die Lehrerin ihr den Flyer für das kostenlose Training auf der Anlage des TSV Pfersee mitgegeben hat. Das sind nur vier der über 50 Mädchen der unterschiedlichsten Jahrgänge, die zur Auftaktveranstaltung des Projekts "Mädchen an den Ball" gekommen sind und gespannt auf ihr erstes Fußballtraining warten.

