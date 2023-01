Hallenfußball

Frauen des TSV Schwaben Augsburg werden ihrer Futsal-Favoritenrolle gerecht

Plus Das Bayernligateam des TSV Schwaben Augsburg gewinnt den Titel bei der Schwäbischen Futsal-Meisterschaft in Günzburg. Türkspor Augsburg kann hingegen an seine Erfolgsserie nicht anknüpfen.

Die Bayernliga-Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg sind beim Endrundenturnier zur Schwäbischen Futsal-Meisterschaft in Günzburg ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg im Finale gegen den TSV Biburg nach zweijähriger Corona-Abstinenz den Titel gewonnen. Der zweite Augsburger Vertreter in Günzburg, der Bayernligist Türkspor Augsburg, kam bei den Männern hingegen nicht über die Vorrunde hinaus.

