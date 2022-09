Handball

Handball-Debakel, mit dem niemand beim TSV Haunstetten gerechnet hat

Plus Vor drei Monaten sah noch alles nach einem Aufstieg der Haunstetter Handballerinnen aus, jetzt startete das Drittliga-Team mit einer enttäuschenden Niederlage in die neue Saison.

Von Herbert Schmoll

Der Sport ist ein schnelllebiges Geschäft. Vor drei Monaten klopften die Handballerinnen des TSV Haunstetten noch vehement an das Tor zur zweiten Liga, scheiterten in der Aufstiegsrunde allerdings unglücklich an der Mannschaft aus Mainz-Bretzenheim. So startete das Team von Trainer Herbert Vornehm am Samstagabend wieder in Liga drei. Mit einer Riesenenttäuschung, denn gegen die HSG Würm-Mitte unterlagen die Gastgeberinnen zu Hause mit 22:29.

