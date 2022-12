Haunstetter Handballerinnen nehmen Revanche für peinliche Niederlage

Plus Mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg bei der HSG Würm-Mitte haben die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten gezeigt, dass sie weiterhin zu den Spitzenmannschaften der Liga gehören.

Der Start in die Rückrunde verlief für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten erfreulich und erfolgreich: die Rot-Weißen siegten bei der HSG Würm-Mitte nach starker Leistung mit 29:18 (17:9) und nahmen dabei eindrucksvoll Revanche für die peinliche Heimniederlage zu Saisonbeginn.