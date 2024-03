Inline Skaterhockey TVA

TV Augsburg hat direkten Wiederaufstieg als Ziel

Hoch her ging es beim ersten Zweitliga-Heimspiel des TV Augsburg.

Plus Im Herbst 2023 stieg die Inline-Skaterhockey-Abteilung des TV Augsburg aus der 1. Bundesliga ab. Statt erfahrenere Spieler einzukaufen, muss der TVA für den Neuanfang in der 2. Bundesliga Süd auf den eigenen Nachwuchs setzen.

Von Martin Semer

Die Enttäuschung über den Abstieg aus der Bundesliga im Herbst war bei den Inline-Skaterhockey-Spielern des TV Augsburg schnell verflogen. Der Betriebsunfall soll so schnell wie möglich behoben, die 2. Liga Süd schon bald wieder verlassen werden. Teamverantwortlicher Maximilian Nies gibt für die laufende Saison 2024 zwei Ziele aus: „Wir versuchen, den ersten Platz zu erobern und die jungen Spieler einzubinden.“ Der Saisonstart mit zwei Siegen und einer Niederlage wird unter der Rubrik „ordentlich“ eingestuft.

Zum Saisonauftakt verlor der TV Augsburg zu Hause gegen Deggendorf Pflanz, dann folgten zwei Siege

Gleich zum Auftakt unterlag der TVA Deggendorf Pflanz im eigenen Stadion mit 9:11, von der Auswärtstour an den Rhein kam der TVA mit zwei Siegen gegen die Hilden Flames (10:6) und den Düsseldorf Rams II (9:3) zurück. Die erfolgreiche Umsetzung der hohen Ambitionen soll mit dem neuen Trainer Fabio Carciola gelingen, der vergangene Saison noch selbst für den TVA spielte. Carciola kann auf eine längere Eishockey-Karriere zurückblicken, er spielte etwa bei Mannheim in der DEL, 2014 kam er für eine Saison zu den Augsburger Panthern. Zudem trainierte er u. a. den HC Landsberg und die U20 des AEV. Mit der Arbeit des neuen Coachs ist Teamchef Nies zufrieden: „Nach dem Abstieg war es wichtig zu versuchen, die Laune hochzuhalten, dass man in kein Loch fällt. Er macht ein gutes Training.“

