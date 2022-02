Hohe Sprünge auf "magischen Schuhen" beim TSV 1871 Augsburg

Plus Beim Augsburger Sportverein TSV 1871 gibt es ein neues Angebot: Kangoo Jumps – ein gelenkschonendes Power-Training mit unterschiedlichen positiven Effekten.

Gerty Klamer-Lung ist ein Energiebündel. Erst recht, wenn die Kangoo-Jumps-Instruktorin ihre Spezialschuhe angeschnallt hat und vor ihren Mädels Aufstellung nimmt. Wenn aus dem Bass die ersten Beats donnern und 16 Frauen auf der Stelle hüpfen und den immer komplexer werdenden Choreographien folgen. Dann ist mit einem Schlag all die Müdigkeit von Klamer-Lung dahin, dann gibt die Krankenschwester im Schichtdienst Vollgas und reißt ihre Gruppe mit.