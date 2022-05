Auch der Augsburger Paddelnachwuchs ist auf WM-Kurs

Plus Für die U23-Nationalmannschaften haben sich Noah Hegge, Emily Apel, Hannah Süß und Julian Lindolf von Kanu Schwaben Augsburg qualifiziert. Leer ausgegangen sind hingegen die Augsburger Junioren und Juniorinnen.

Die deutsche Kanuslalom-Qualifikation am Augsburger Eiskanal war nicht nur für die Aktiven der Leistungsklasse ein erster Härtetest für die neue Saison, sondern auch für den Paddelnachwuchs. Schließlich wurde auch im Bereich der U23 und der Junioren und Juniorinnen während der dreitägigen Rennen die Besetzung der Nationalmannschaften ausgefahren - zur Freude der Gastgeber bei der U23 in allen vier Bootsklassen mit Augsburger Beteiligung.