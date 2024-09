Augsburger Kanutinnen holen Medaillen bei der Masters-WM

Einiges an Edelmetall sicherten sich Mitglieder der beiden Augsburger Kanuslalom-Vereine bei den Masters Games im polnischen Krakau. Mit zwei Goldmedaillen kehrte Janet Steinbrenner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) zurück. Gemeinsam mit Evi Huss von den Kanu Schwaben Augsburg sowie Kordula Striepecke gewann sie die Teamwertung im K1 der Damen und legte dann noch einen Sieg in der Einzelwertung nach. Teamkameradin Evi Huss gewann in ihrer Altersklasse 45 bis 54 Jahre mit Bronze ebenfalls ein zweites Mal Edelmetall.

Für Evi Huss war es nicht die erste Goldmedaille mit diesen Teamkolleginnen, bereits zweimal hatte man sich in den vergangenen Jahren WM-Gold gesichert. Auch in Polen kam das deutsche Trio dank einer flüssigen Mannschaftsleistung mit einem Lauf „zum Genießen“, so Huss, zum Sieg. Sie verwiesen dank ihrer Erfahrung, einer soliden Paddelarbeit und lediglich zwei Strafsekunden wegen einer Torstabberührung das weitaus jüngere Team aus Frankreich auf Rang zwei.

Mit Ingo Kriesinger und Marco Civija waren zwei weitere AKV-Kanuten bei den Masters Games erfolgreich. Kriesinger gewann in seiner Altersklasse im K1 der Männer und wurde Zweiter mit dem Team, Civija machte es im Canadier Einer genau umgekehrt, er wurde im Einzel Zweiter und holte Gold mit der Mannschaft.

Ohne Medaillengewinne verlief der Einsatz bei der Masters-WM für die Schwabenstarter Dieter Keck und Karlheinz Heckel.