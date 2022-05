Kanuslalom in Augsburg

06:15 Uhr

Am Eiskanal tauchen jetzt die Boatercross-Spezialisten ins Wasser

Plus Bei der Kanu-WM im Juli in Augsburg steht auch der Kanuslalom Extreme auf dem Programm. Am Samstag wird am Eiskanal noch die Qualifikation um den letzten Startplatz gefahren.

Von Andrea Bogenreuther

Nur eine Woche nach der WM-Qualifikation im Kanuslalom sind die nächsten Wildwasser-Spezialisten auf dem Eiskanal im Einsatz. Am Samstag und Sonntag wird im Augsburger Olympiapark erst die WM-Qualfikation im Kanuslalom Extreme ausgefahren und danach die Deutsche Meisterschaft. An beiden Wochenend-Tagen geht es zudem um die WM-Qualifikation für die Vierer-Raftingboote.

