So trotzen Laufsportler auch diesem Winter

Plus Es ist draußen zuweilen ungemütlich, doch das heißt nicht, dass man nicht Laufen gehen könnte. Diese Tipps helfen bei Kälte, Nässe und Schnee.

Es gibt gute Ausreden, um seine Laufschuhe in der kalten, dunklen und nassen Jahreszeit einzumotten. Aber das muss nicht sein, denn man kann auch im Winter ein Trainingsprogramm absolvieren und wunderschöne Läufe erleben. Sogar mehrere beliebte Rennen für jedermann laden in unserer Region ein. Hier einige Empfehlungen:

Bekleidung: Beste Wirkung bei Minustemperaturen zeigt das Zwiebel-Prinzip. Auf der Haut trägt man Sportunterwäsche, die den Schweiß vom Körper wegtransportiert. Darüber kommt eine wärmeisolierende Schicht, zum Beispiel ein Funktionshemd oder ein Fleecepullover. Obendrauf empfiehlt sich ein atmungsaktiver Anorak als Wind- und Nässeschutz.