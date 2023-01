Leichtathletik

16:15 Uhr

Als Bundeskader-Athlet öffnen sich für Parasportler Andreas Walser ganz neue Türen

Plus Der an einer schweren Augenkrankheit leidende Parasportler Andreas Walser von der LG Augsburg kann sich künftig intensiver seinem Sport widmen und ist seinem Ziel, die Paralympics 2024, einen wichtigen Schritt nähergekommen.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Kurz vor Weihnachten bekam Andreas Walser endlich jenen Brief, auf den er so sehnlichst gewartet hatte und der endgültig die Weichen für seine Jahresplanung 2023 stellte. Denn darin wurde dem Para-Leichtathleten der LG Augsburg bescheinigt, dass er den Sprung in den Bundeskader geschafft habe. Offiziell aufgenommen in den Nachwuchskader 1 kann der 26-Jährige, der an der Augenkrankheit Retinitis pigmentosa, einer schleichenden Erblindung, leidet, sich viel intensiver als bisher seiner sportlichen Karriere widmen. Denn mit den Paralympics 2024 in Frankreich hat der ambitionierte Leichtathlet ein klares Ziel für die Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen