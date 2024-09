Ein Wonnemonat für Läufer rund um Augsburg

Interessante Startgelegenheiten in Augsburg-Stadt und -Land warten im September auf die Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer. Los geht es am Sonntag (8. September) mit dem Friedberger Halbmarathon. Das Rennen auf einem kurzweiligen 5300-Meter-Stadtrundkurs mit dem berüchtigten Berg ist bereits ausgebucht. Der Start erfolgt um 10 Uhr auf dem Marienplatz.

Eine Woche später, am 15. September, knüpft der Bobinger Laurentiuslauf über verschiedene Strecken bis 23 Kilometer an eine Tradition von 1963 an. Vor 61 Jahren wurde nämlich in Bobingen der erste deutsche Volkslauf ausgetragen.

Eine historische Kulisse bietet am 21. September der traditionelle Aichacher Stadtlauf. Fünf Runden mit jeweils 1200 Metern durch die Altstadt sind zu absolvieren.

Nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr startet heuer der Neusässer Volkslauf am 22. September im Lohwaldstadion. Sechs Kilometer durch das Schmuttertal stehen auf dem Programm. Am selben Tag macht der Augsburger Staffellauf der MBB-SG nach der letztjährigen Absage einen Neustart. Teamwork ist an der Sportanlage Süd gefragt, denn drei Läuferinnen oder Läufer teilen sich im Siebentischwald die Halbmarathon-Distanz.

Ebenfalls am 22. September geht der Königsbrunner Kingsman-Triathlon über die Bühne. Im Sportpark West werden die besten Dreikämpfer im Schwimmen, Radfahren und Laufen gesucht. Die letzte Startgelegenheit im September ist der Marktlauf in Mering. Die Strecken von 400 Metern bis zehn Kilometern führen am 29. September mitten durch den Ort.

Die Termine im Überblick: 21. Friedberger Halbmarathon, Sonntag, 8. September; 3. Bobinger Laurentiuslauf, Sonntag, 15. September; 39. Aichacher Stadtlauf, Samstag, 21. September; 2. Neusässer Volkslauf, Sonntag, 22. September, 38. Augsburger Staffellauf, Sonntag, 22. September; 34. Königsbrunner Kingsman-Triathlon, Sonntag, 22. September; 27. Meringer Marktlauf, Sonntag, 29. September.