Mithilfe der Augsburger Pacer schaffen auch Neulinge einen Marathonlauf

Plus 987 Pacer unterstützen Hobbyläufer über die legendären 42,195 Kilometer eines Marathons. Zwei Augsburger betreiben das europaweit größte Tempomacher-Netzwerk.

Manch ein Laufsportler hat sich für dieses Jahr seinen ersten Marathon vorgenommen. Etliche werden bei ihrem Debüt über die legendären 42,195 Kilometer die Hilfe eines Tempomachers in Anspruch nehmen. Diese sogenannten Pacer garantieren Marathon-Neulingen ein gleichmäßiges Tempo für bestimmte Zielzeiten. Sie sind meist mit Fahnen oder Luftballons ausgestattet, auf denen die angestrebten Zielzeiten deutlich zu sehen sind.