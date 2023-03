Radsport

Bangen um den Augsburger Radprofi Marco Brenner

Plus Der Augsburger Radprofi muss bei "Strade Bianche" mit Rückenproblemen aufgeben. Auch Georg Zimmermann stieg aus, doch er fährt schon wieder.

Von Robert Götz

Kurz vor dem ersten wichtigen Eintages-Straßenklassiker in dieser Saison, dem "Strade Bianche" in der Toskana, versuchte Marco Brenner, 20, noch zuversichtlich zu wirken. "Ich hoffe, dass für einen Tag mein Rücken hält", erklärte der Augsburger Radprofi vom Team DSM gegenüber unserer Redaktion kurz vor dem Start zum Radsport-Highlight des Frühjahres in der Toskana. Seine Hoffnung war vergebens.

