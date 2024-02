In Bristol gibt es zweimal Gold für Augsburger Sportakrobatinnen

Plus Zwei Damen-Trios überzeugen mit einem Sieg beim internationalen Wettkampf "King Edmund Acro Cup" in England. Eines davon liefert eine beeindruckende Aufholjagd ab.

Eine große Herausforderung war für die 32-köpfige Augsburger Sportakrobatik-Delegation die Anreise nach Bristol zum internationalen King Edmund Acro Cup. Ein Sturm in Amsterdam sorgte für eine mehrstündige Verspätung und führte dazu, dass die letzten Augsburger erst gegen Mitternacht im Hotel ankamen. Die Sportlerinnen hatten somit keine Gelegenheit mehr für eine letzte Trainingseinheit. An den Start gingen bei diesem hochkarätig besetzten Wettkampf Formationen aus Großbritannien, der Schweiz, Belgien, Portugal und Deutschland.

Für das Bundeskadertrio des SAV Augsburg-Hochzoll, Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer, wurde der internationale Wettkampf zu einer Achterbahn der Gefühle. Bei der ersten Übung gab es nach einem Wurfelement, das ansonsten perfekt funktioniert, eine Unsicherheit bei der Landung. Dies bedeutete für die drei Augsburgerinnen nach der Dynamikübung den undankbaren letzten Platz. Doch Trainerin Sandra Maresch gab ganz zuversichtlich die Devise vor, sich dann eben in den noch zwei verbliebenen Übungen an die Spitze zu arbeiten. Die wunderschöne, nagelneue Balance-Übung, die das Trio erstmals bei einem Wettkampf zeigte, bot dafür alle Möglichkeiten. Sehr gut vorgetragen sprang der emotionale Funke auf das Publikum über und das Kampfgericht belohnte die Performance mit starken 25.800 Punkten.