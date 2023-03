Gäste der Augsburger Sport-Gala erhalten Grußbotschaft aus den USA

Plus Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm meldet sich per Video zu Wort und gratuliert dem Kanuten Sideris Tasiadis, der Augsburger Sportler des Jahres geworden ist.

Seit Jahrzehnten genießt Augsburg den Ruf, eine Sportstadt zu sein. Im vergangenen Jahr wurde dies mit einem herausragenden internationalen Wettkampf untermauert – der Weltmeisterschaft im Kanuslalom und Slalom Extreme am Eiskanal.