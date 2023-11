So sind Sportangebote in Augsburg auf einen Blick zu finden

Plus Die Stadt Augsburg hat ihre "Sportmap" überarbeitet. Ab sofort sind viele Infos und Lagepläne über Vereine, Anlagen und Sportstätten einfacher abzurufen. Online-Buchungen sind noch nicht möglich.

Wer in Augsburg Sport treiben möchte, kann seit nun sieben Monaten das passende Angebot über die neue städtische "Sportmap" suchen. 100 Sportstätten und Bäder, 143 öffentliche Sport- und Freizeitanlagen sowie Informationen über 60 Sportvereine sind dort zusammengefasst und bieten einen kompakten Überblick. Ausgefallene Aktivitäten wie Pickleball oder Calisthenics sind dort ebenfalls aufgeführt wie die Standorte jeder einzelnen Tischtennisplatte oder der Bolzplätze im Stadtgebiet. Sportvereine haben die Möglichkeit, sich dort mit ihren Logos, Trainingszeiten und Ansprechpartnern zu präsentieren.

Mit einem Update sei nun die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert worden, betonte Lisa Rittel vom Sportamt bei der Vorstellung der "Sportmap" im Fachausschuss. So biete der Lageplan eine kontrastreichere Ansicht als bisher, die Suche nach dem Angebot eines bestimmten Stadtteils ist nun möglich und neue übersichtliche Filter, über die nach Alter, Sportarten und demnächst auch nach Barrierefreiheit ausgewählt werden kann. Sportreferent Jürgen Enninger bezeichnete die Sportmap in ihrer jetzigen Form als "gutes, vernetzendes Instrument und wichtiger Bestandteil der digitalen Angebote der Stadt Augsburg".