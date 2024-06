Triathleten der TG Viktoria Augsburg überraschen positiv

Das Frauen- sowie das Männer-Team der TG Viktoria Augsburg zeigen beim Wettbewerb am Rothsee überzeugende Leistungen. In der Tabelle der 2. Bundesliga Süd macht sich das bemerkbar.

Das zweite Rennen der 2. Bundesliga-Süd ging am mittelfränkischen Rothsee über die Bühne. Augsburg war unter dem Namen "Timeless Planet Viktoria Augsburg" mit einer Frauen- und einer Männermannschaft vertreten. Verena Dormehl, Johanna Gaidamak, Nina Koller und Nathalie Krause überzeugten als zweitbestes Quartett hinter dem TSV Mannheim. Tobias Kainz, Maximilian Lippert, Philipp Meyer, Jules Rau und Jonas Wiehler kamen auf den zehnten Platz. Es wurden die Einzelplätze beim Sprint-Rennen mit 750-Meter-Schwimmen, 21-Kilometer-Radfahren und Fünf-Kilometer-Laufen addiert. Beste Viktorianerin war Verena Dormehl als viertschnellste Frau des Tages mit 1:05 Stunden.

Die Viktoria-Männer als Aufsteiger aus der Regionalliga boten eine äußerst ausgeglichene Teamleistung mit Einzelzeiten zwischen 57:57 und 59:18 Minuten. "Wir konnten uns nach dem letzten Platz im ersten Rennen rehabilitieren", zeigte sich Kapitän Alexander Klimek erleichtert. "Wir sind sehr zufrieden und ein wenig überrascht, wie gut die Saison bisher läuft", meinte die Kapitänin Nadine Reißner zum Auftritt ihres Teams. Die vergangene Zweitliga-Saison hatten die Viktorianerinnen auf dem neunten Tabellenplatz beendet.

Nach dem Rennen am Rothsee rangieren die Viktoria-Damen auf dem dritten Tabellenplatz und die Viktoria-Herren auf dem 15. Tabellenplatz unter den jeweils 16 Mannschaften. Die 2. Bundesliga-Süd wird am Sonntag im oberfränkischen Trebgast fortgesetzt. Das fünfte und letzte Rennen steigt am 24. August im südhessischen Viernheim. Parallel zur 2. Bundesliga ist die TG Viktoria Augsburg in zwei weiteren Triathlon-Ligen erfolgreich. Die Damen stehen derzeit in der drittklassigen Regionalliga ebenfalls auf Tabellenplatz drei und die Herren in der fünftklassigen Landesliga-Süd auf Tabellenplatz zwei.