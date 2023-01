Volleyball

DJK Augsburg-Hochzoll lädt Fans und Ex-Spielerinnen zur Volleyball-Party

Zehn Jahre spielen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll (Mitte Jaqueline Hall) nun schon erfolgreich in der Dritten Liga. Das soll gebührend gefeiert werden.

Plus Seit zehn Jahren spielen die Frauen der DJK Augsburg-Hochzoll in der dritthöchsten Volleyball-Liga. Das soll am Samstag mit einer Party nach dem Spiel gegen den TSV Ansbach gefeiert werden.

Als die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll im Jahr 2013 den Aufstieg in die Dritte Liga bejubelten, ahnten sie nicht, dass sie dort für längere Zeit bleiben würden. Zehn Jahre sind seitdem vergangen, die Mannschaft hat sich verändert, das Konzept ist gleich geblieben: mit Spielerinnen, die kein Gehalt bekommen, sondern aus Freude am Volleyball und aus Verbundenheit zum Verein sportlich überzeugen wollen, nach Möglichkeit jedes Jahr den Klassenerhalt zu schaffen.

