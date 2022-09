Volleyball

Frauen der DJK Hochzoll gelingt ein perfekter Auftakt

Plus Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll starten mit zwei Siegen in die neue Saison der dritten Liga. Vor allem an der Stimmung hatten sie im Vorfeld gearbeitet.

Von Marco Scheinhof

Die Stimmung war oft der Knackpunkt. In den vergangenen Jahren hatten die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll immer wieder mal Probleme, eine positive Stimmung zu halten. Ein Rückschlag reichte, um nicht nur einen Satz, sondern häufig das gesamte Spiel zu verlieren. Zum Auftakt der neuen Saison haben es die Augsburgerinnen nun geschafft, in beiden Partien gegen die Allgäu Volley und Erfurt die Stimmung positiv zu gestalten. Trotz Rückschlägen. Belohnt wurde das mit zwei Siegen. Am Samstagabend bei den Allgäu-Strom Volleys Sonthofen gelang ein 3:2 (25:13, 24:26, 12:25, 25:16, 15:9), am Sonntag folgte ein 3:1-Erfolg (25:22, 25:15, 18:25, 25:23) gegen Erfurt.

