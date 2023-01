Volleyball

Hochzoller Volleyballerinnen sind gewarnt vor Sonthofen

Die Hochzoller Drittliga-Volleyballerinnen (von links: Annika Westenkirchner, Franziska Slomka und Franziska Wagner) wollen auch am Samstag an den Erfolgslauf aus dem vergangenen Jahr anknüpfen.

Plus Ungeschlagen gehen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll den Rest ihrer Drittliga-Saison an. Sie rechnen aber damit, dass sie das erste Heimspiel des Jahres fordern wird.

Neues Jahr, neues Glück und auf zu neuen Zielen – so könnte das Motto der Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll heißen. Nach einer recht ungewöhnlich langen Weihnachtspause sind die Augsburgerinnen am Samstag wieder im Punktspieleinsatz. Um 19 Uhr werden sie ihre zehnte Drittliga-Spielzeit gegen die AllgäuStrom Volleys Sonthofen vor heimischen Publikum fortsetzen und könnten als bisher ungeschlagener Tabellenzweiter ihre Jubiläumssaison in den kommenden Wochen sogar noch mit der Meisterschaft krönen. Denn der derzeitige Spitzenreiter der Dritten Liga Ost, Erfurt electronics, ist nur am DJK-Team vorbeigezogen, weil er schon drei Spiele mehr auf dem Konto hat – allerdings inklusive vier Niederlagen.

