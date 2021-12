Augsburg

Schach in der Pandemie: Was die Weihnachts-Open besonders macht

Sebastian Reimann (links) gehört zu den Favoriten beim Weihnachts-Open des Schachklubs Kriegshaber. In der dritten Runde gewann er sein Duell gegen Christian Glasner vom BC Aichach.

Plus Mit kleiner Teilnehmerzahl, aber heiß umkämpften Partien läuft in Augsburg das Schachturnier des SK Kriegshaber noch bis Donnerstag. Warum die Spieler gerne kommen.

Von Andrea Bogenreuther

Die beiden Spieler am Spitzenbrett hatten in der dritten Runde beim Weihnachts-Open des SK Kriegshaber auch den längsten Atem. Erst nach gut viereinhalbstündiger Spielzeit setzte der 18-jährige Sebastian Reimann sein Gegenüber Christian Glasner Schach matt. Es war Reinmanns dritter Sieg im dritten Spiel, was ihn bei den bis Donnerstag noch ausstehenden Runden durchaus zum Favoriten auf den Turniersieg macht.

