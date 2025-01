Stadt Augsburg will Bewohnerparken ausweiten

Die Ausweitung des Bewohnerparkens in den Vierteln rund um die Augsburger Innenstadt wird allmählich konkreter: Nachdem die Stadt 2023 im Zuge der Bahnhofstunnel-Eröffnung bereits im Rosenau- und Thelottviertel eine Bewohnerpark-Regelung eingeführt hatte (wir berichteten) und aktuell im Antonsviertel eine Ausweitung erarbeitet, soll nun auch im Wertachviertel ein Bewohnerparken geprüft werden. Damit würden die Gebiete, in denen Anwohner bei der Stellplatzsuche bevorzugt werden, deutlich ausgeweitet, nachdem die Stadt dies in der Vergangenheit außerhalb der Kerninnenstadt für unnötig erachtet hatte. Zwar gibt es in Bewohnerpark-Gebieten aus gesetzlichen Gründen auch noch allgemein nutzbare Stellplätze, in der Regel sind diese dann aber mit Parkgebühren oder Parkscheiben-Regelungen verbunden.

