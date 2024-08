Stadtmarkt in Augsburg: Feinkost Thassos legt "zur Hälfte" los

Feinkost Thassos gehört zu den langjährigen Händlern am Stadtmarkt in Augsburg. Das Geschäft ist in der Viktualienhalle. Thassos hat umgebaut, das Areal war mehrere Wochen lang abgegrenzt. Nun ist zu sehen, wie es künftig laufen wird. Allerdings sind die Arbeiten noch nicht beendet. Der neue Thassos legt somit erst einmal „zur Hälfte“ los. Das Bistro, das das Angebot erweitert, wird Anfang September eröffnet.

Stadtmarkt in Augsburg: Das ist neu bei Feinkost Thassos

Während des Umbaus hatte Thassos einen Ausweichstandort in der Viktualienhalle bezogen. Seit Wochenende läuft der Verkauf im neu gestalteten Bereich mit Kühltheke. Im Angebot bleiben internationale Spezialitäten. Ein ehemaliger Käsestand ist zu einem weiteren Verkaufsbereich umgestaltet worden. Hier werden zudem Sitzmöglichkeiten geschaffen. Ein neues Bistro wird kommen. Die Eröffnung ist für Montag, 2. September, geplant, sagt Güri Thassos.

Icon Vergrößern Paolo Maiolo fängt im September bei Thassos an. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Paolo Maiolo fängt im September bei Thassos an. Foto: Michael Hörmann

Für das Bistro ist Paolo Maiolo als Verstärkung gewonnen worden. Maiolo kennt den Stadtmarkt ebenfalls bestens. Er hatte einen Imbissstand in der Viktualienhalle. Nach 28 Jahren zog er einen Schlussstrich. Die Selbstständigkeit ist vorüber, der 54-Jährige macht als Angestellter weiter. Für den Imbiss, der geschlossen ist, sucht Maiolo einen Nachmieter.