230 Menschen streiken auf dem Augsburger Rathausplatz für das Klima

Etwas mehr als 200 Menschen haben sich am Freitagabend nach Schätzungen der Polizei auf einen Aufruf der Augsburger Gruppe von „Fridays for Future“ versammelt, um, wie in mehreren anderen Städten in Deutschland und anderen Ländern, gemeinsam für das Klima zu streiken. Sie zogen mit bunten Plakaten durch die Augsburger Innenstadt und forderten einen Systemwandel und mehr Klimagerechtigkeit. Auch auf lokaler Ebene. „Wir wollen der Politik im Rathaus zeigen, dass sie nicht genug für den Klimaschutz macht“, erklärte einer der Redner zu Beginn der Veranstaltung. Die wissenschaftlichen Fakten seien klar. Jetzt zu handeln, sei bedeutend günstiger als die Klimakrise weiter zu verschleppen. Auch wenn die Vielzahl der Krisen aktuell die Aufmerksamkeit binde, die Menschen abstumpfen lasse und vom Thema Klima ablenke, dürfe dieses nicht in den Hintergrund geraten. (gau)

