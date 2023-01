Wetterdienst warnt heute vor Sturm in Bayern

Zum Wochenstart warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Sturmböen. Auch die Region Augsburg ist betroffen. Teilweise kann es auf den Straßen auch glatt werden.

Es ist wieder stürmisch in Bayern. Für viele Teile des Freistaats hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Wochenbeginn eine amtliche Warnung vor Wind- und Sturmböen herausgegeben. Teilweise kann es auch glatt werden.

Sturmwarnung in Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Von der Sturmwarnung betroffen ist von allem der Süden Bayerns inklusive dem Allgäu. Auch im Süden des Landkreises Augsburg gilt die Warnung. Auch in Teilen Mittelfrankens und Niederbayerns kann es stürmisch werden. Der DWD rechnet mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h – anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen der Alpen sind orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h möglich. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Es können beispielsweise Äste herabstürzen.

An den Alpen gilt die Warnung vorerst bis Dienstag um 6 Uhr, im restlichen Allgäu und in Augsburg bis Montagabend um 20 Uhr. Im Mittelfranken soll der Sturm bereits ab 16 Uhr nachlassen, in Niederbayern erst um 0 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Im restlichen Freistaat warnt der DWD vor Windböen mit bis zu 60 km/h. In der Region Augsburg gilt die Warnung vorerst bis Montagabend um 20 Uhr, im Norden Bayerns lediglich bis 18 Uhr.

DWD warnt vor Glätte im Süden Bayerns

Im Süden Bayerns warnt der DWD zudem bis Dienstagmorgen um 10 Uhr vor geringer Glätte. Die Temperatur kann auf bis zu -4 Grad sinken. Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte sein Verhalten entsprechend anpassen.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 1°C, nachmittags 3°C und abends 2°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

Wechselhaftes Wetter in den kommenden Tagen in Augsburg

Die neue Woche startete in der Region Augsburg wechselhaft. Erst war es am Montagmorgen noch überwiegend sonnig, am Mittag zogen aber Wolken auf. Am Nachmittag soll es dann bei bis zu +3 Grad teilweise regnen und schneien. Der Dienstag bliebt dann trocken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigt die Temperatur auf bis zu +5 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag soll es wieder regnen. Dabei könnte es dann auch wieder stürmisch werden.