Talfahrt oder Chance? Wie Augsburgs Wirtschaft auf die Krise reagiert

Die Wirtschaftskrise hat auch Augsburg im Griff: Unternehmen wie der Bandstahlspezialist Eberle oder der Fahrzeugwaschanlagen-Hersteller WashTec verlagern Arbeitsplätze nach Osteuropa, der Papierhersteller UPM und der Roboterbauer Kuka reduzieren ihr Personal teils deutlich. In den nächsten Monaten werden alleine bei diesen Firmen, Stand jetzt, wohl mehr als 500 Arbeitsplätze wegfallen. Dazu kommt eine steigende Zahl an Insolvenzen und Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden. Die Entwicklungen verunsichern und lassen die Frage aufkommen, ob Augsburg tiefer in der Krise steckt als gedacht. Und vor allem: Geht die Talfahrt weiter?

