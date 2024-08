Für den TC Augsburg Siebentisch rückt der Abstieg näher

Am Wochenende wollte der TC Augsburg entscheidende Punkte für den Klassenerhalt in der Tennis-Bundesliga holen. Doch statt der angestrebten Erfolge kassierte der Aufsteiger zwei Niederlagen. Am Freitag verlor er in Rosenheim mit 2:4, am Sonntag war er auch im Abstiegsduell mit dem FTC Palmengarten aus Frankfurt (1:5) unterlegen. Clubmanagerin und Vize-Präsidentin Maja Braunwalder bedauerte, dass im Einzel „das Glück in einem entscheidenden Match-Tiebreak wieder einmal nicht hold“ gewesen sei. „Mit einem 2:2 wäre die Ausgangssituation nach den Einzeln natürlich wesentlich besser gewesen.“ Frankfurt hätte aufgrund mehr Erfahrung gewonnen, meinte sie. „Dennoch werden wir voller Stolz unsere letzten beiden Aufgaben in der Bundesliga angehen und nicht aufgeben, solange rechnerisch noch etwas möglich ist.“

Die Chancen der Fuggerstädter auf den Klassenerhalt sind allerdings nur noch theoretischer Natur. Am Wochenende steht für den TC Augsburg in der Bundesliga der finale Doppelspieltag auf dem Programm. Den Auftakt macht am Freitag (ab 13 Uhr) das letzte Heimspiel im Siebentischwald gegen den Gladbacher HTC, der 2016 die Deutsche Meisterschaft erringen konnte, gefolgt von der Auswärtspartie beim fünffachen Titelträger TK Kurhaus Aachen (Sonntag,ab 11 Uhr).

Den Auftakt gegen Frankfurt machte auf dem Center Court Neuzugang Filip Cristian Jianu. Als Nummer zwei des TC Augsburg ging er gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Pedro Cachin ins Duell. Obwohl der Rumäne als erster Spieler sein Aufschlagspiel abgeben musste, kämpfte er sich mit seinem mutigen Spiel und zahlreichen Netzangriffen wieder zurück ins Match. Im Tiebreak musste er aber seinem 29-jährigen Gegner nach vier Punktverlusten in Folge den ersten Durchgang überlassen. Mit dem Momentum im Rücken übernahm Cachin immer mehr die Initiative und siegte 7:6, 6:2.

Andrew Paulson sorgt für einzigen Punkt gegen Frankfurt

Lokalmatador Luca Wiedenmann (Position vier) sah sich gegen den Franzosen Calvin Hemery von Beginn an starken Aufschlägen und druckvollem Grundlinienspiel ausgesetzt. Im zweiten Durchgang fand der ehemalige College-Spieler bessere Lösungen und hielt das Match offen. Beim Stand von 4:4 musste er jedoch seinen Aufschlag vorentscheidend abgeben, während der 29-jährige Hemery das Match im Anschluss bei eigenem Service mit einem Vorhand-Winner zum 6:3, 6:4 nach 75 Minuten beendete.

Nach seiner abgeklungenen Corona-Infektion kehrte Aufstiegs-Held Andrew Paulson ins Team zurück. Unter den Augen seiner Freundin Marketa Vondrousova, der Wimbledon-Siegerin von 2023, knüpfte der Tscheche gegen den Chilenen Tomas Barrios Vera nahtlos an seine bislang beeindruckenden Vorstellungen im TCA-Dress an. Mit starken Aufschlägen und seiner aggressiven Vorhand dominierte er den ersten Durchgang komplett. Auch im zweiten Satz startete der 22-Jährige furios. Anschließend nahm sich der Prager eine kurze Auszeit und ließ seinen 26-jährigen Gegner in den Satz zurückkehren, belohnte sich aber im Tiebreak mit dem 6:2, 7:6-Erfolg nach 91 Minuten.

Im Spitzeneinzel traf Maks Kasnikowski auf den Bosnier Damir Dzumhur. Von Beginn an zog Kasnikowski sein variables und sicheres Grundlinienspiel auf und überzeugte im ersten Satz (6:4). Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt (3:6). Im entscheidenden Match-Tiebreak versuchte das Publikum noch einmal alles, dennoch musste sich Kasnikowski deutlich geschlagen geben (3:10).

Nach den Einzeln wollten die Augsburger im Doppel noch einmal richtig angreifen, um vielleicht noch einen Punktgewinn zu ermöglichen. Doch die Tschechen Andrew Paulson und Patrik Rikl (6:7, 6:7) mussten sich ebenso beugen wie die zweite Paarung mit dem Polen Maks Kasnikowski und Mannschaftsführer Michael Feucht (3:6, 4:6). (AZ)