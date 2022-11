Augsburg

Tragödie am Augsburger Rathaus: Einsatzkräfte betreuen Augenzeugen

Plus Viele Menschen werden Augenzeugen der Tragödie am Augsburger Rathaus am Samstagmittag. Für die Einsatzkräfte bedeutet das eine große Herausforderung.

Von Ina Marks

Eine Kerze brennt auf dem Adventskranz, jemand hat ihn auf den Stufen vor dem Augsburger Rathaus hingestellt – neben zahlreichen Kerzen. Immer wieder suchen am Sonntag Menschen das Rathaus auf, bleiben vor dem Eingang stehen, verharren in Gedanken. Die Tragödie, die sich hier am Tag zuvor – mitten in dem Trubel des ersten Adventssamstags – abgespielt hat, erschüttert viele. Ein 41-jähriger Mann aus Augsburg hatte sich vom Dach des historischen Gebäudes in die Tiefe gestürzt, vor den Augen vieler Passanten und Besucher des Christkindlesmarktes.

