TSV Schwaben verstärkt sich mit Thailänder Keereerom

Eine Woche nach der Stadtderby-Pleite gegen den TSV Schwaben (2:5) gastiert die U23 des FC Augsburg (9. Platz/sieben Punkte) am Freitag (19 Uhr) beim SV Wacker Burghausen. Die Schwaben (6. Platz/9 Punkte) haben am Samstag (14 Uhr) im Rosenaustadion den TSV Aubstadt (13. Platz/3 Punkte) zu Gast.

FC Augsburg II: Spiele an der Salzach waren für den FCA in den vergangenen Jahren nicht immer die reine Freude. Im heimischen Wacker-Stadion zeigten sich die Oberbayern stets als sehr heimstark. Nach der deutlichen Niederlage gegen den TSV Schwaben möchten sich die Schützlinge von Trainer Tobias Strobl wieder von ihrer besseren Seite zeigen. Die Bilanz kann sich nach vier Spieltagen durchaus sehen lassen: Auf zwei Siege und ein Unentschieden folgte die Niederlage gegen den Lokalrivalen. Bei den Gastgebern hat man durchaus Respekt vor dem FCA. SVW-Chefcoach Robert Berg: „In der Vergangenheit haben wir uns gegen die Zweitvertretungen der Profimannschaften meist sehr schwergetan. Augsburg verfügt über viel Tempo und individuelle Klasse. Wir wissen aber um unsere Stärken.“

TSV Schwaben Augsburg empfängt TSV Aubstadt

TSV Schwaben: Beim Neuling läuft es prächtig. Trotzdem dreht sich das Personalkarussell ziemlich munter. Karvar, Torjäger Greppmeir, Della Schiava und Havolli sind verletzt, Radoki steht bis Mitte November wegen seines Studiums in den USA nicht zur Verfügung. Nach Mittelfeldspieler Luburic, der vom TSV Rain zurückkehrte, gelang den Violetten noch ein Transfer. Stürmer Achitpol Keereerom schloss sich dem Ostrzolek-Team an. Der 22-jährige Thailänder stand zuletzt bei den U23 des FCA unter Vertrag, fiel aber über ein Jahr verletzt aus. Ob Keereerom am Samstag gegen den TSV Aubstadt schon im Kader steht, stand nicht fest. Sicher ist aber, dass mit dem Team aus Unterfranken ein starker Gegner in der Rosenau spielen wird. Bisher kam Aubstadt nicht gut aus den Startlöchern, doch in der vergangenen Spielzeit gehörten die Franken zu den Spitzenteams der Regionalliga.