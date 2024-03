Bei "Berti Brecht" glänzt das Kollektiv glänzt in seiner Gesamtheit

Abgedreht und auf seine Weise faszinierend: das Theter-Ensemble beim Brechtfestival mit "Berti Brecht and the Multiverse of Alienation" im City Club.

Gegen Ende spaltet das Stück sogar das Publikum, im anschaulichsten Sinne des Wortes. Während ein Teil dem mit hastiger Leidenschaft gesprochenen Vortrag über die Theorie der Polarisierung für ein paar Minuten in das enge City-Club-Treppenhaus folgt, erlebt der Rest eine weitere der unfassbaren J-Pop-Performances der gar nicht mal so antiken Schicksalsschwestern, die immer dann durch die Inszenierung fegen, wenn die Figuren des überbordenden Sci-Fi-Fiebertraums „Berti Brecht and the Multiverse of Alienation“ sich zu sehr in ihren eigenen Befindlichkeiten verstricken.

Regisseur Leif Eric Young hat mit Dramaturgin Eva Ries dem Ensemble ein Multiversum, eine kaleidoskopartige Parallelwelt vor die Nase gesetzt, das von allen Beteiligten mit so viel Hingabe und Authentizität zum Leben erweckt wird, dass es völlig abwegig erscheint, dass dort Laien auf der Bühne stehen. Auch wenn experimentelles Theater im Technoclub eine ganz eigene Blase ist, „schafften wir in der Produktion nicht, einen Konsens zu finden. Aber wir fanden trotzdem zusammen“, so formuliert es Young. Eine Lehrweisheit im besten brechtschen Sinne, ein verführerisch simpel klingendes Medikament gegen die Polarisierung, die im Jahr 2024 die Welt in Atem hält und jegliche Vernunft auszubremsen scheint.

Den erhobenen Zeigefinger benötigt Theter nicht

Brechts „Der Jasager“ ist der Haken, an den Young den Faden knüpft, der schließlich ein dichtes Netz aus Quietschentchenparabeln, knallbunten Paralleluniversen, hochenergetischer Musik und völlig durchgedrehten japanischen Spielshows webt. Über zwei Stunden, die sich anfühlen wie eine halbe. Dramaturgieassistent Johannes Prechtl schreibt, dass „Brechts Lehrstücke auch auf schwer ertragbare Zustände aufmerksam machen und dazu ein Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung“ seien. Doch der erhobene Zeigefinger ist ein Stilmittel, mit dem das Theter-Ensemble mal so gar nichts am Hut hat. Die Referenz zum „Jasager“ ist zu Beginn eine eher hektische Lesung des Originaltextes mit absurder Raumverteilung der Rollen vor einem strahlend weißen Hintergrund – eine unbefleckte Leinwand, auf die im Anschluss in bester Pollock-Manier ohne Bescheidenheit leuchtende Farben geklatscht werden. Ein dramatischer Dialog wird von einem jazzigen Popsong mit süßer Tanzperformance samt Plüschohrenschützer und Mauseohrenkappe unterbrochen, ein Mann, der sich in einer begehbaren Wahrheitsröhre in wenigen Sekunden von einem verwirrten Slacker in einen brüllenden Wüterich verwandelt, löst den Sturz einer Institution aus. Welcher Institution? Unwichtig.

Wichtiger ist, dass die gewalttätige Anarchie zum Klang einer pumpenden Hyper-Pop-Nummer zur Anarchie des grellbunten Exzesses wird, in dem eher harmlos polarisierende Dinge wie Koriander oder Pizza Hawaii verhandelt werden. Die vierte Wand wird durchbrochen, ein Brecht in schwarzem Künstlerrollkragen erscheint kommentierend auf der Bühne, das eingespielte Streitgespräch zwischen Regie und Dramaturgie darüber, ob Cosplay – also die originalgetreue Nachstellung einer Animefigur – nicht doch kulturelle Aneignung sei.

Auch die Musik ist fantastisch

Das Stück landet gerne kurz auf der Metaebene, was spätestens dann wieder Makulatur ist, wenn die fantastischen Stücke aus der Feder von Nick Herrmann und Silvan Lackerschmid (Frequenzgarten) durch die Boxen schieben. Alles fügt sich auf wundersame Weise zusammen; ein feines Piano und heftige Beats vereinen sich samt rasender Weltraumvisuals und dem groß aufspielenden Ensemble zu einer beeindruckenden Produktion, der einmal mehr das Kunststück gelingt, das Kollektiv in seiner Gesamtheit glänzen zu lassen. Hauptrollen polarisieren doch meistens nur, die braucht Theter nicht.

