Tankt bald die ganze Welt wie in Zusmarshausen?

In Zusmarshausen steht eine der größten Stromtankstellen Europas. Der Ladepark sieht futuristisch aus, aber tankt so wirklich die Zukunft? Der Klimacheck im Video.

Wer unwissend von der A8 in Zusmarshausen abfährt, ist wahrscheinlich überrascht, welch riesiger Koloss dort steht: Die Stromtankstelle sieht fast ein wenig so aus, als hätte eine künstliche Intelligenz eine Tankstelle der Zukunft erstellt. Mit insgesamt 76 Ladeplätzen gilt die sie als eine der größten Europas.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In Zusmarshausen steht eine der größten Stromtankstellen Europas. Video: Manuel Andre, Axel Hechelmann

Ist die Stromtankstelle in Zusmarshausen ein Vorbildprojekt?

Hinter der Stromtankstelle steckt die ortsansässige Firma Sortimo International, die eigentlich mit der Inneneinrichtung von Fahrzeugen für beispielsweise Handwerksbetriebe ihr Geld verdient. Im Interview spricht Mitarbeiter Dominik Chytry vom Vorbildcharakter des "Ladeparks", wie ihn Sortimo nennt. Vom Begriff "Stromtankstelle" möchte das Unternehmen Abstand nehmen, weil das Gebäude mehr als "nur eine Tankstelle" sei.

Da das Laden des Fahrzeugs Zeit benötigt, finden die Kundinnen und Kunden beispielsweise eine große Bäckerei und einen Supermarkt zum Einkaufen vor Ort. Man möchte ein Ladeerlebnis bieten, sagt Chytry. Hat das Projekt Vorbildcharakter?

Wie tanken wir in Zukunft? Das ist der Stand der Wissenschaft

Wissenschaftlerin Christina Graß von der Uni Augsburg beschäftigt sich mit E-Mobilität. Sie sagt, dass die Tankstelle durchaus ein Vorbild ist. Sie diene dazu, Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität abzubauen. Dennoch werde die Bedeutung solch großer Tankstellen abnehmen, sagt Graß. Laut Studien werden Elektroautos zukünftig noch mehr zu Hause oder in der Arbeit geladen werden. Ob die Stromtankstelle den Klimacheck unserer Redaktion besteht, sehen Sie im Video.

Die YouTube-Videoreihe "Klimacheck" untersucht in mehreren Episoden, wie nachhaltig Projekte aus der Region Augsburg sind. Neben der Stromtankstelle in Zusmarshausen geht es um das fleischfreie Modular-Festival und in einer weiteren Folge um den öffentlichen Personennahverkehr.

Lesen Sie dazu auch