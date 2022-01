DJK Augsburg-Hochzoll revanchiert sich für das Hinspiel

In der Vorrunde kassierte die DJK Augsburg-Hochzoll eine hohe Niederlage, nun zeigt der Drittligist eine überzeugende Leistung. Was diese bewirken kann, erklärt Kapitänin Lynn Drigalski.

Als sich die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll die Heimreise aus Unterfranken antraten, begleitete sie ein beschwingtes Gefühl. 3:0 (21:25, 18:25, 17:25) hatten sie den TSV Eibelstadt bezwungen. Dieser Erfolg bescherte ihnen nicht nur einen dreifachen Punktgewinn, zugleich gab er einen Schub für die nächsten Wochen und beseitigte Zweifel, die nach der jüngsten Niederlage gegen den Tabellenletzten TV Fürth aufgekommen waren. Kapitänin Lynn Drigalski erklärt: "Die Niederlage gegen Fürth hat wirklich weh getan. Dieser Sieg hat entsprechend richtig gut getan. Wir hatten endlich wieder richtig Spaß."

Interimstrainer Fabian Brenner, der mit Sonja Meinhardt die Volleyball-Abteilung leitet, hatte seine Mannschaft perfekt eingestellt. Ohne Anlaufschwierigkeiten fanden die Augsburgerinnen in die Partie, konzentriert und fokussiert agierten sie. Vor allem aber verloren sie selten die Geduld und zogen ihre Spielzüge bis zum Schluss durch. Denn kampflos ergab sich Eibelstadt nicht. Des öfteren waren drei und mehr Angriffe nötig, um einen Punktgewinn zu erzwingen. "Wir haben uns aber nie aus der Ruhe bringen lassen und standen als Team auf dem Platz." Gegen Fürth ließ die DJK Geschlossenheit vermissen, in Eibelstadt, nahe Würzburg gelegen, führte diese zum ungefährdeten Erfolg. In der Rückschau kann sich die Kapitänin nicht erklären, warum in der Vorrunde das Ergebnis deutlich in die andere Richtung zeigte (0:3). Denn der Gegner liege ihrem Team eigentlich, so Drigalski.

DJK Augsburg-Hochzoll holt sich Selbstvertrauen für die nächsten Spiele

Womöglich war die klare Niederlage damals der Gesamtsituation geschuldet. Die Volleyballerinnen erleben in der 3. Liga Ost eine Spielzeit mit reichlich Auf und Ab. Wegen der Corona-Pandemie waren sie wiederholt zum Pausieren gezwungen, im Dezember konnten sie kein einziges Spiel austragen. Der fehlende Spielrhythmus war gegen Fürth nicht zu übersehen, die Pause danach wiederum machte sich positiv bemerkbar. "Wir müssen flexibel bleiben und haben das bislang gut hinbekommen", meint Drigalski. Nach dem klaren Erfolg blickt sie den kommenden Begegnungen weitaus zuversichtlicher entgegen.

Nächster Gegner ist erneut auswärts der TSV Ansbach (Samstag, 14 Uhr). Die Mannschaft rangiert derzeit hinter Augsburg (5. Platz/12 Punkte), entsprechend sind die Erwartungen unter den Augsburgerinnen. Der Sieg gegen Eibelstadt hat das Selbstvertrauen gestärkt. "Wir sollten gegen Ansbach unsere Hausaufgaben machen", betont Drigalski. "Danach haben wir zwei Spiele, auf die wir uns wirklich freuen." Zu Gast sind dann in eigener Halle Tabellenführer TSV Unterhaching und dessen Verfolger Sportbund München.

DJK Hochzoll: Müller, Drigalski, Westenkirchner, Kulig V., Maletius, Steber, Slomka, Roppel, Lesch, Wagner, Kulig N., Lesch