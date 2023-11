Experten schlagen Alarm: Sterben Augsburgs schönste Kiefernwälder ab?

>> Anderseits sind Waldkiefern ursprünglich eine nördliche Baumart. <<



Hat halt eine Weile lang funktioniert und nun nicht mehr...



>> Dazu kam das schwere Hagelunwetter in der Region, das Ende August auch im Haunstetter Forst schwere Schäden anrichtete. Die Hagelkörner schlugen Löcher in die Rinde am Stamm und in den Zweigen. <<



Das ist ein lokales Ereignis - wie geht es den Bäumen in ähnlichen Lagen in Deutschland?



>> Waldkiefern können bei anhaltender Hitze kaum überleben <<



Wir hatten in 2023 in Augsburg 16 Hitzetage, 59 Sommertage und bisher (es kommen ja noch welche) 6 Eistage und 60 Frosttage.



Welches Klima genau braucht es denn für diese Waldkiefern?

