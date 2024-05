Helfen – oder Petzen? Wenn Augsburger zu "Anzeigenhauptmeistern" werden

Es ist nichts dagegen einzuwenden eine berechtigte Anzeige zu erstatten. Ist wie überall im Leben. Die Umstände und die Art und Weise sind entscheidend. Wir müssen uns halt klar sein wo man hin will. Wollen wir störende Dinge abstellen wie in einer Demokratie berechtigt oder generell jeden und alles anzeigen, überwachen und in einer DDR 2. 0 leben? Der Grat ist schmal zwischen einer freien Gesellschaft in der störende Verstöße gemeldet werden und einer Gesellschaft der Bespitzelung und des Misstrauens wie in der DDR 6 mit den informellen Mitarbeitern der Stasi die alles und jeden zur Anzeige brachten und so eine unfreie Gesellschaft mit generellem Misstrauen von jedem gegen jeden prägte. Berechtigte Anzeige ja aber Blockwarte wie zur NS Zeit, IMs wie zur Stasi Zeit braucht kein Mensch.

