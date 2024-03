Werbepsychologie

17:35 Uhr

Wie Plakatwerbung uns austrickst und zum Kauf anreizt

Plus Wer durch eine Stadt schlendert, kommt an Außenwerbung fast nicht vorbei. Aber wie funktioniert sie und wo in der Region wird am meisten geworben?

Von Felicia Straßer

Bunte Farben, knackige Sprüche, lachende Gesichter: Überall fordern uns Plakate auf, Geld auszugeben. Für Produkte, Veranstaltungen oder einen guten Zweck. Doch nur der reine Anblick bewegt die Passanten meist nicht sofort zum Kauf.

Wie gut Plakatwerbung funktioniert, ist nicht leicht festzustellen. Sie gehört laut Barbara Eschner, Professorin für Markt- und Konsumentenpsychologie an der Technischen Hochschule Augsburg zur sogenannten Out of Home-Werbung. Bei anderen Reklame-Formen, wie zum Beispiel der Internetwerbung, lasse sich der Erfolg leichter messen. Denn die Klickzahlen können eindeutig gemessen werden. Um zu verstehen, warum Plakatwerbung trotzdem noch immer beliebt ist, muss man in die Psychologie einsteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen