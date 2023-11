Tipps zum Wochenende: In Augsburg wird es besinnlich und laut

Adventsmärkte und Christmas Garden locken die, die es weihnachtlich mögen. Doch das Wochenende in Augsburg bietet auch Musik und Partys. Unsere Veranstaltungstipps.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - das erste schon am Sonntag. Allerdings ist die Stadt Augsburg auf dem Christkindlesmarkt bereits in Tausende von Glitzerpunkten getaucht. In Sachen Party und Konzerten allerdings dürften vom 1. bis 3. Dezember auch keine Wünsche offenbleiben. Was an diesem Wochenende 1. bis 3. Dezember alles los ist? Wir geben einen Überblick.

Das bieten die Clubs am Wochenende in Augsburg

Zum Start eine Absage. Wegen Krankheit muss der Auftritt von Frittenbude am Samstag in der Kantine vom 2. Dezember auf 13. Januar verschoben werden. Aber Vorfreude, man weiß ja...

Ansonsten sind anscheinend noch alle gesund. Im Bombig, Gubener Straße rocken am Freitag, 20.30 Uhr, Black Ocean's Edge und Freewheelin' Franklin, am Samstag die unverwüstlichen Mannish Boys ab 20 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr „Taljesin" beim Lazy Sunday Afternoon.

Metalcore ist in der Soho Stage in der Ludwigstraße am Samstag angesagt. Alquemiste und TTNTBF und As Time Went By spielen ab 19 Uhr.

Die Ballonfabrik feiert am Samstag fünften Geburtstag und hat sich gleich fünf Bands in die Austraße eingeladen. Start ist um 20 Uhr.

Das hat die Kultur in Augsburg von Freitag bis Sonntag zu bieten

Eine Celesta fürs Orchester wollen Musiker mit einem Benefizkonzert am Freitag, 19.30 Uhr, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben am Fronhof „erspielen“.

Über 100 Sängerinnen und Sänger sind bei Händels „Solomon" des Schwäbischen Oratorienchors am Sonntag, 19 Uhr in Ev. St. Ulrich zu erleben. Infos unter www.schwaebischer-oratorienchor.de

Das Duo "Text will Töne" mit Musiker Josef Holzhauser und Schauspielerin Karla Andrä tritt am Wochenende auf. Foto: Christoph Bombart





Text will Töne heißt eine lyrisch-musikalische Reise mit Karla Andrä und Josef und Joachim Holzhauser im Abraxas an der der Sommestraße am Samstag ab 20 Uhr. Alles unter www.kulturhaus-abraxas.de

Festliche Barockmusik erklingt am Sonntag, 11 Uhr, im Speisezimmer des Schaezlerpalais in der Maximilianstraße. Es spielt das „Forum Alte Musik Augsburg".

Harfenzauber erfüllt am Samstag, 19.30 Uhr, das Parktheater. Am Sonntag gibt es ab 19.30 Uhr, Bigbandsound mit der Big Band Steinbach. (Infos unter www.parkteather.de)

Klassik Radio Live in Concert heißt es am Sonntag, 20 Uhr im Kongress am Park. Es gibt nur noch Restkarten.

Geisterfahrer Tuiach und Special Guest Herr Braun sorgen am Sonntag, 20 Uhr, für Schmunzeln im Spectrum an der Ulmer Straße

Im Staatstheater steht am Freitag um 19.30 Uhr die nächste Premiere auf dem Programm. „Der Menschenfeind" von Moliere in der Brechtbühne. Es gibt noch wenige Restkarten unter www.staatstheater-augsburg.de

„Die Willküre" heißt das neue Stück vom Theter-Theater. Es geht um eine Dreier-WG von Toten. Vorstellungen am Donnerstag, Freitag um 20.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Und zwar im City Club am Kö. Infos unter theter.de

Das ist am Wochenende sonst noch in Augsburg geboten

Noch bis 7. Januar verwandelt sich bei Einbruch der Dämmerung der Zoo im Siebentischwald in eine funkelndes Winterwunderland. Ab Sonntag ist außerdem eine exotische Holztierkrippe im Löwenhaus zu bewundern. Infos unter zoo-augsburg.de und christmas-garden.de

Auch der Botanische Garten im Siebentischwald wird weihnachtlich. Ab Samstag ist eine traditionelle orientalische Rundkrippe im Seerosenbecken zu sehen.

Auch der Botanische Garten im Siebentischwald wird weihnachtlich. Ab Samstag ist eine traditionelle orientalische Rundkrippe im Seerosenbecken zu sehen. Weihnachtliche Orgelmusik mit Renate Kemmether und Walter Freyn erklingt in der Barfüßerkirche, mit Texten von Susanne Lettau. Der Eintritt ist frei.

Noch Platz im Bücherschrank? Der Rotary Club Augsburg lädt am Freitag (17 bis 20 Uhr), am Samstag (10 bis 20 Uhr) und am Sonntag, 10 bis 15 Uhr zum Bücherbazar in den Moritzsaal.

Natürlich laufen auch in der sogenannten „staaden" Zeit jede Menge Partys. Zum Beispiel im Spectrum, im Kesselhaus, dem Ostwerk, im Mo Club, der Rockfabrik, im Barfly, im Hallo Werner und, und, und.

