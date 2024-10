Begrünung im neuen Ladehof-Quartier erhöht Lebensqualität

Über Ästhetik lässt sich trefflich streiten. Die einheitliche Block-Bauweise im neuen Wohnquartier auf dem Ladehof-Areal ist für Freunde individualistischer Architektur keine Augenweide. Das Prinzip lautet: quadratisch, praktisch, gut. Locken soll hier vor allem die innerstädtische Lage in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Das Wohnprojekt scheint anzukommen. Innerhalb weniger Monate sind trotz hoher Mietpreise mehr als 90 Prozent der 429 Wohnungen bezogen worden. Bei der Entscheidung dürfte für etliche Neumieter auch die Gestaltung des Wohnumfelds eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Die umfangreiche Begrünung erhöht die Lebensqualität.

Dutzende Jungbäume säumen den zentral gelegenen Spielplatz sowie die Zwischenräume der Wohnblöcke. Ausladende Rasenflächen ragen in die Durchgangswege hinein. Und auf den für alle Bewohner zugänglichen Dachterrassen befinden sich insektenfreundliche Blühkästen. Perfekt ist die Begrünung zwar nicht. Es fehlt an Fassaden- und Dachbegrünung. Die grüne Gestaltung der Innenhöfe führt aber bereits jetzt zu einem besseren innerstädtischen Mikroklima und mehr Lebensqualität für Anwohner. Während heißer Sommermonate werden die Bäume im Quartier eine spürbare Abkühlung bewirken. Auf dem Ladehof-Areal wurde verwirklicht, was auf anderen innerstädtischen Flächen fortgesetzt als ausgeschlossen dargestellt wird. Auch hier wäre mehr Kreativität in puncto Begrünung wünschenswert.