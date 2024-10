Zeuge beobachtet Einbruch in Lkw

Ein Zeuge hat in der Nacht auf Donnerstag in Haunstetten beobachtet, wie zwei Unbekannte in seinen geparkten Lkw einbrachen. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein bislang unbekannter Täter ist flüchtig.

Gegen Mitternacht sah der Zeuge die Männer in seinem Lkw und verständigte die Polizei. Beide Männer flüchteten. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Die Beamten stellten den 26-jährigen Mann, mithilfe der Personenbeschreibung, im Bereich des Park & Ride Parkplatzes in der Inninger Straße fest. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Der flüchtige, bislang unbekannte Täter, wurde wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, helle Haut, Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Jogginghose. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)