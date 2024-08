Zeugensuche: Rollerfahrer verursacht Unfall mit Straßenbahn

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einer Straßenbahn sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, war am Freitag gegen 21 Uhr ein bislang unbekannter Rollerfahrer am Alten Postweg in südlicher Richtung unterwegs und wollte links in die Konrad-Zuse-Straße abbiegen. Bei seinem Abbiegevorgang übersah er die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend entfernte sich der Rollerfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Der blaue Explorer Roller war mit zwei etwa 20-jährigen Personen besetzt. Die Polizei ermittelt unter anderem nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (att)